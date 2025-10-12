В Красноярске мужчина заночевал в чужом доме и наутро украл вещи хозяев

Житель Красноярска взломал дом на улице Качинской и вынес бытовую технику, получив за это год принудительных работ. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.
В июле в дежурную часть отдела полиции № 7 обратилась местная жительница. Она сообщила, что, придя проверить свой дом, обнаружила взломанный замок и пропажу бытовой техники и автомобильных колёс на сумму более 20 тысяч рублей.
Полицейские установили, что к краже причастен 36-летний житель Красноярска, ранее не имевший судимости. Мужчина рассказал, что проходил мимо дома, заметил, что в нём никого нет, и решил зайти. Вскрыв дверь подручными средствами, он заночевал в доме, а утром вынес технику и колёса, которые позже продал за две тысячи рублей. Деньги потратил на личные нужды.
Суд Центрального района признал его виновным в краже и назначил наказание в виде года и шести месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу.