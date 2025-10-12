В Хабаровске дознаватели МЧС выясняют причины двух возгораний

В Хабаровске пожарные дважды выезжали на тушение пожаров в разных районах города. К счастью, обошлось без пострадавших. Огонь вспыхнул на улице Шелеста и проспекте 60-летия Октября. Никто не пострадал.
Первый пожар произошел в жилом доме на улице Шелеста. В трехэтажке мансардного типа загорелись домашние вещи. Огонь распространился на площадь около 20 квадратных метров. Из-за высокой температуры начал плавиться потолок. На ликвидацию пожара ушел примерно час.
Позже возгорание случилось на проспекте 60-летия Октября. Там горела комната в двухэтажном деревянном доме барачного типа. Здание оказалось нежилым. Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. С пламенем боролись около полутора часов. Никто не пострадал, но комната выгорела полностью.
«Причины обоих пожаров сейчас выясняют дознаватели МЧС. Специалисты осматривают здания и собирают информацию, чтобы установить, что именно стало источником возгорания», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.