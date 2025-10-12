Целый мини-город: Посольство РФ рассказало о невольничьем колл-центре в Мьянме

Напомним, россиянка Дашима Очирнимаева, освобождённая из трудового рабства, подвергалась избиениям в мошенническом колл-центре в Мьянме. Девушка не привлекалась к трудовой деятельности в колл-центре. Девушку заперли в бараке на три недели, и она содержалась там в нечеловеческих условиях. 26 сентября посол России и Таиланде сообщил о пропаже россиянки, которую обманули и незаконным путём вывезли из королевства в Мьянму. Предположительно, там её заставили работать в мошенническом колл-центре, а за отказ от выполнения «обязанностей» угрожали плетью и даже продажей на органы. МИД РФ уведомил о преступлении тайских и мьянманских силовиков, которые 7 октября провели успешную операцию и передали девушку российским дипломатам. Освобождённой оказалась 24-летняя россиянка Дашима Очирнимаева, она служила в Федеральной службе исполнения наказаний в звании лейтенанта.