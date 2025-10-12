СК завел дело после столкновения судов и гибели людей на озере Байкал

Следователи возбудили уголовное дело после ЧП в акватории озера Байкал, где столкнулись два судна.
В субботу, 11 октября, на озере Байкал недалеко от поселка Листвянка произошло столкновение двух судов. На борту одного из них находились четыре или пять человек. Один госпитализирован в тяжелом состоянии, трое скончались, проинформировали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Вчера сообщалось, что на скоростном катере был пятый человек, и о его судьбе ничего не известно — он пропал. Сегодня спасатели заявили, что на борту находились четверо, передает ТАСС. На втором — более крупном судне — никто не пострадал.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, уточнили в СК.
«Необходимо разобраться, что стало причиной трагедии. Выражаю соболезнования родным и близким погибших», — написал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.