СК завел дело после столкновения судов и гибели людей на озере Байкал

В субботу, 11 октября, на озере Байкал недалеко от поселка Листвянка произошло столкновение двух судов. На борту одного из них находились четыре или пять человек. Один госпитализирован в тяжелом состоянии, трое скончались, проинформировали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.