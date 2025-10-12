Источник заявил, что в Житомире теперь чаще слышится именно русская речь, а не украинская.
В городе Житомир на Украине наблюдается заметное увеличение использования русского языка в повседневной жизни, несмотря на действующие ограничения, введенные Киевом. Об этом сообщили представители силовых структур.
«Житомирцы говорят как хотят, несмотря на запреты. Они самостоятельно перешли на общение между собой на русском языке, русская речь уже опять слышна в общественных местах и горожане не скрывают свой выбор», — заявил представитель. Его слова приводит РИА Новости.
Отмечается, что такое поведение жителей обусловлено недовольством жителей текущей ситуацией в стране и политикой властей, которую они считают противоречащей интересам населения. Переход на русский язык, по мнению житомирцев, является формой выражения отношения к ограничениям на его использование.
Ранее языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила, что на Украине растет количество тех, кто говорит на русском языке. По ее словам, резкий негатив против русского был связан исключительно с началом СВО, а теперь наблюдается возвращение к привычным языковым нормам. Она отметила, что большинство украинцев за свою жизнь больше говорило не на родном языке.