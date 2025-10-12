Жители одного украинского города стали массово переходит на русский

Ранее языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила, что на Украине растет количество тех, кто говорит на русском языке. По ее словам, резкий негатив против русского был связан исключительно с началом СВО, а теперь наблюдается возвращение к привычным языковым нормам. Она отметила, что большинство украинцев за свою жизнь больше говорило не на родном языке.