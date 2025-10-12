Стало известно, в каком состоянии находится пострадавший, который выжил при столкновении катера с кораблем

Мужчина, который пострадал при столкновении судов в Листвянке, находится в тяжелом состоянии. Его доставили в Иркутскую областную клиническую больницу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев.
Напомним, вечером 11 октября скоростной катер «FR25» столкнулся с кораблем «Ярославец» на реке Ангара в районе поселка Листвянка. Трое пассажиров маломерного судна погибли на месте. Девять человек, которые находились на борту корабля, не пострадали,
По факту случившегося следователи заведели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспортам повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». Проверка продолжается.
