На Украине запретили упоминать Ермака

Украинский Институт национальной памяти признал любое упоминание личности покорителя Сибири атамана Ермака Тимофеевича пропагандой «российского империализма». Об этом свидетельствуют материалы украинского института.

«В соответствии с законом местные власти должны “декоммунизировать” все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с именем покорителя Сибири», — сказано в сообщении. Материалы опубликованы на сайте ведомства.

Ермак Тимофеевич, выдающийся русский военачальник и казачий атаман, является одной из ключевых фигур в истории Российского государства. В 1581 году Ермак возглавил знаменательный военный поход, направленный против сибирского хана Кучума. Эта экспедиция стала отправной точкой в масштабном процессе освоения обширных сибирских территорий, заложив основу для дальнейшего расширения границ Русского государства на восток.

Ранее украинский Институт национальной памяти уже признавал проявлением «российского империализма» объекты, связанные с Бородинской битвой, и требовал их декоммунизации. Такая политика на Украине проводится с 2015 года после принятия закона о декоммунизации, а с 2022 года меры по удалению русского культурного и исторического наследия были значительно усилены по всей стране.