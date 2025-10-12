Ранее украинский Институт национальной памяти уже признавал проявлением «российского империализма» объекты, связанные с Бородинской битвой, и требовал их декоммунизации. Такая политика на Украине проводится с 2015 года после принятия закона о декоммунизации, а с 2022 года меры по удалению русского культурного и исторического наследия были значительно усилены по всей стране.