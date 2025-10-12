Число жертв после мощных ливней в Мексике достигло 41 человека

Ранее сообщалось, что разрушительные ливни, вызвавшие наводнения и оползни в центральных и южных районах Мексики, унесли жизни 37 человек. Для ликвидации последствий бедствия мобилизовано более пяти тысяч военнослужащих и спасателей. В штате Веракрус стихия повредила более 16 тысяч жилых домов и спровоцировала многочисленные оползни. Национальная служба гражданской защиты выпустила предупреждение о сохранении дождей в ближайшие дни из-за прохождения тропического циклона «Раймонд».