Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв после мощных ливней в Мексике достигло 41 человека

Число жертв после сильных дождей и вызванных ими наводнений в пяти штатах Мексики возросло до 41 человека. Об этом сообщило министерство общественной безопасности и защиты граждан страны. В заявлении ведомства говорится о продолжающихся поисках 27 пропавших без вести. Родственникам оказывается необходимая поддержка.

Источник: Life.ru

В Министерстве подчеркнули, что с 6 по 9 октября в ряде регионов страны зафиксировано аномальное количество осадков: во Веракрусе — 540 мм, в Пуэбле — 487 мм, в Сан-Луис-Потоси — 298 мм, в Идальго — 245 мм, в Керетаро — 232 мм.

По словам представителей министерства, по данным Федеральной комиссии по электроэнергии, в пяти пострадавших штатах без электроснабжения остаются более 320 тыс. пользователей. Электроснабжение восстановлено у 75% потребителей. Кроме того, повреждено свыше 1 тыс. км автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что разрушительные ливни, вызвавшие наводнения и оползни в центральных и южных районах Мексики, унесли жизни 37 человек. Для ликвидации последствий бедствия мобилизовано более пяти тысяч военнослужащих и спасателей. В штате Веракрус стихия повредила более 16 тысяч жилых домов и спровоцировала многочисленные оползни. Национальная служба гражданской защиты выпустила предупреждение о сохранении дождей в ближайшие дни из-за прохождения тропического циклона «Раймонд».

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.