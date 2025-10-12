Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охотник Татарников: продолжать поиски Усольцевых опасно для волонтеров

Охотник отметил, что в лесах Красноярского края, где пропали Усольцевы, много волчьих ям и других ловушек для зверей.

Источник: Аргументы и факты

Продолжение поисков семьи Усольцевых опасно для волонтеров, в том числе из-за погодных условий, сообщил в беседе с aif.ru почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семён Татарников.

Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в Красноярском крае 28 сентября. Днем семья выехала с турбазы, чтобы совершить поход к скале Буратинка, но так и не вернулась.

Позже погода в регионе ухудшилась. Семью до сих пор не нашли, была обнаружена лишь их машина. Сегодня стало известно, что поиски сворачивают.

«Продолжение поисков Усольцевых опасно для волонтеров. В те же волчьи ямы или другие ловушки для зверей могут попасть люди, их не видно под снегом. Медведи могут перед спячкой быть более агрессивными», — отметил охотник.

Ранее озвучивалось несколько версий исчезновения Усольцевых. В частности, Татарников рассказал, могла ли стая волков, которую поисковики заметили неподалеку, растерзать семью.

Охотник также назвал наиболее вероятную причину их пропажи.