AFP: погибшие в ДТП в Египте катарские дипломаты ехали на саммит по Газе

Дипломаты из Катара, которые стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Египте, ехали на саммит в Шарм-эш-Шейх, сообщает Agence France-Presse.
Агентство ссылается на информацию, полученную от неназванных «официальных лиц». Источники рассказали, что дипломаты входили в службу протокола.
«Дипломаты, которые входили в катарскую команду протокола, направлялись в город Шарм-эш-Шейх в преддверии саммита высокого уровня», — говорится в сообщении.
В материале также сказано, что автомобиль перевернулся примерно в 50 километрах от Шарм-эш-Шейха.
Напомним, саммит, касающийся конфликта в секторе Газа, состоится в понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе, в нём примут участие лидеры свыше 20 государств.
Ранее сообщалось, что три катарских дипломата погибли в ДТП в Египте.