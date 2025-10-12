Ричмонд
AFP: погибшие в ДТП в Египте катарские дипломаты ехали на саммит по Газе

Автомобиль перевернулся примерно в 50 километрах от Шарм-эш-Шейха.

Источник: Аргументы и факты

Дипломаты из Катара, которые стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Египте, ехали на саммит в Шарм-эш-Шейх, сообщает Agence France-Presse.

Агентство ссылается на информацию, полученную от неназванных «официальных лиц». Источники рассказали, что дипломаты входили в службу протокола.

«Дипломаты, которые входили в катарскую команду протокола, направлялись в город Шарм-эш-Шейх в преддверии саммита высокого уровня», — говорится в сообщении.

В материале также сказано, что автомобиль перевернулся примерно в 50 километрах от Шарм-эш-Шейха.

Напомним, саммит, касающийся конфликта в секторе Газа, состоится в понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе, в нём примут участие лидеры свыше 20 государств.

Ранее сообщалось, что три катарских дипломата погибли в ДТП в Египте.

