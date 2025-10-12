Более 7 тысяч жителей Красноярского края обманули интернет-мошенники в 2025 году

Только за последнюю неделю 178 жителей региона лишились в общей сложности более 40 миллионов рублей. Анализ обращений показал, что: в 9 случаях граждане пострадали от действий мошенников, предлагавших заработать на фейковых криптобиржах; 48 человек поверили лжесотрудникам спецслужб и организаций, обещавшим защитить их «благополучие»; 45 жителей перешли по фишинговым ссылкам на поддельные интернет-магазины; в 76 случаях пострадавшие стали жертвами неустановленных лиц, действовавших путем обмана и злоупотребления доверием.