Более 7 тысяч жителей Красноярского края обманули интернет-мошенники в 2025 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Прокуратура Красноярского края представила сводку о мобильном мошенничестве за 2025 год. Так, за девять месяцев 7 321 житель региона стал жертвой дистанционных аферистов. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 2 092 752 062 рубля.

Источник: НИА Красноярск

Работа по раскрытию подобных преступлений продолжается: раскрываемость достигла 26,7%. С начала года в суды края направлено 618 уголовных дел о хищениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Только за последнюю неделю 178 жителей региона лишились в общей сложности более 40 миллионов рублей. Анализ обращений показал, что: в 9 случаях граждане пострадали от действий мошенников, предлагавших заработать на фейковых криптобиржах; 48 человек поверили лжесотрудникам спецслужб и организаций, обещавшим защитить их «благополучие»; 45 жителей перешли по фишинговым ссылкам на поддельные интернет-магазины; в 76 случаях пострадавшие стали жертвами неустановленных лиц, действовавших путем обмана и злоупотребления доверием.

По каждому из фактов возбуждены и расследуются уголовные дела.