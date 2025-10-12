Ричмонд
Губернатор Гладков сообщил об атаке украинских БПЛА по Белгородскому району

В ночь с 11 на 12 октября Вооружённые формирования Украины попытались нанести удар по Белгородскому району при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«В посёлке Северный в результате детонации сбитого БПЛА в четырёх частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Повреждены пять легковых автомобилей и одна единица спецтехники», — говорится в публикации.

Глава Белгородской области подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, накануне вечером расчёты ПВО отразили ракетный удар ВСУ в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор предупредил местных жителей о возможных кратковременных отключениях электроэнергии. В населённом пункте Головчино в результате падения фрагментов беспилотников пострадал один человек. Мужчина с минно-взрывной травмой и касательным осколочным ранением головы самостоятельно прибыл в Борисовскую центральную районную больницу. Позднее в Белгороде временно отключили наружное освещение для снижения нагрузки на энергетическую инфраструктуру.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
