Губернатор Гладков сообщил об атаке украинских БПЛА по Белгородскому району

«В посёлке Северный в результате детонации сбитого БПЛА в четырёх частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Повреждены пять легковых автомобилей и одна единица спецтехники», — говорится в публикации.
Глава Белгородской области подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется.
Напомним, накануне вечером расчёты ПВО отразили ракетный удар ВСУ в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор предупредил местных жителей о возможных кратковременных отключениях электроэнергии. В населённом пункте Головчино в результате падения фрагментов беспилотников пострадал один человек. Мужчина с минно-взрывной травмой и касательным осколочным ранением головы самостоятельно прибыл в Борисовскую центральную районную больницу. Позднее в Белгороде временно отключили наружное освещение для снижения нагрузки на энергетическую инфраструктуру.
