Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пакистан захватил 19 пограничных пунктов Афганистана

Пакистанские военные заняли 19 пограничных пунктов на территории Афганистана после вооруженных столкновений между армиями двух стран. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в пакистанских силовых структурах.

Военные Пакистана заняли 19 пунктов на границе с Афганистаном.

Пакистанские военные заняли 19 пограничных пунктов на территории Афганистана после вооруженных столкновений между армиями двух стран. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в пакистанских силовых структурах.

«Пакистан занял 19 афганских пунктов вдоль границы», — говорится в сообщении телеканала. Представители службы безопасности утверждают, что эти объекты ранее использовались для организации обстрелов и диверсий против пакистанских военных и гражданских объектов.

Телеканал уточняет, что захваченные позиции находились в районах, где за последний месяц неоднократно происходили вооруженные инциденты. Пакистанские власти рассматривают возможность усиления военного присутствия вдоль всей линии соприкосновения. Официальные представители Афганистана пока не комментировали ситуацию.

Противостояние на афганско-пакистанской границе обострилось после авиаударов пакистанской армии по базам талибов в Афганистане 9 октября и последующих артобстрелов пакистанских позиций со стороны талибов. Конфликт связан с давним спором о статусе линии Дюранда, которую Кабул не признает официальной границей, что регулярно приводит к эскалации вооруженных столкновений между странами.