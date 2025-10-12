Пакистан захватил 19 пограничных пунктов Афганистана

Противостояние на афганско-пакистанской границе обострилось после авиаударов пакистанской армии по базам талибов в Афганистане 9 октября и последующих артобстрелов пакистанских позиций со стороны талибов. Конфликт связан с давним спором о статусе линии Дюранда, которую Кабул не признает официальной границей, что регулярно приводит к эскалации вооруженных столкновений между странами.