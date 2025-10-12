Знакомая рассказала о проблемах пропавшей Усольцевой с первым мужем

«Я знакома с семьей Усольцевых лично. У Ирины это второй брак. Первый был, скажем так, не очень благоприятным. Я не знаю, что там было, но какое-то давление мужчины на женщину происходило. В новом браке у них царила гармония. Они строили отношения на уважении друг к другу. Все недосказанности решались разговором. Ирина обожала и мужа, и дочь», — отметила женщина.