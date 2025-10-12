Знакомая рассказала о проблемах пропавшей Усольцевой с первым мужем

Второй брак стал отдушиной для пропавшей в лесу с мужем и дочерью Ирины Усольцевой, сообщила в беседе с aif.ru знакомая семьи Александра.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с их пятилетней дочерью Ариной пропали в Красноярском крае 28 сентября. Семья выехала с турбазы около 12 часов дня, чтобы совершить поход к скале Буратинка. Очевидцы рассказали, что видели семью перед пропажей с рюкзаками.
Позже погода в регионе ухудшилась. Семью до сих пор не нашли, однако была обнаружена их машина на окраине поселка Кутурчин, где начинается тропа. 11 октября стало известно, что поиски сворачивают.
«Я знакома с семьей Усольцевых лично. У Ирины это второй брак. Первый был, скажем так, не очень благоприятным. Я не знаю, что там было, но какое-то давление мужчины на женщину происходило. В новом браке у них царила гармония. Они строили отношения на уважении друг к другу. Все недосказанности решались разговором. Ирина обожала и мужа, и дочь», — отметила женщина.
По словам знакомой, семья не могла сбежать, даже если у них были серьезные проблемы.
Ранее охотник Татарников назвал наиболее вероятную причину пропажи семьи.