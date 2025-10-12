Мистика, болота, волчьи ямы: почему так долго не могут найти Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых — Ирины, Сергея и их пятилетней дочери Арины — сворачивают. Спустя две недели после их пропажи в Красноярском крае число версий о том, что с ними могло произойти, только выросло. В местах их поисков находили следы диких животных, брошенные костры, но не самих пропавших.
Сотни волонтеров прочесывали леса, пещеры, тропы в поисках семьи. Безрезультатно. К поискам семьи, затерявшейся в заснеженных лесах, подключались даже тарологи и экстрасенсы.
Семья, друзья и все неравнодушные россияне все еще надеются услышать заветное: «Найдены. Живы».
Смертельные волчьи ловушки.
Ровно две недели назад, в воскресенье 28 сентября, счастливая отдохнувшая семья Железногорска перед возвращением домой решила ненадолго подняться на гору Буратинка. Маршрут считается довольно безопасным и простым.
В последний раз их видели с рюкзаками, направляющимися к скальному массиву. Вечером того дня же погода заметно ухудшилась. Примерно тогда же Сергей Усольцев в последний раз вышел на связь. С тех пор об их местонахождении нет информации.
При наиболее оптимистичном раскладе семья Усольцевых спустя две недели все еще продолжает скитаться в лесу. Голодные, замерзшие, пробирающиеся по сугробам они ждут спасения.
Недалеко от места поисков пару дней назад заметили стаю волков, гнавшихся за косулей. Охотник Семен Татарников, комментируя эту информацию aif.ru, отметил, что волки не стали бы нападать на целую семью. Во-первых, осенью они не такие голодные, как зимой. Сейчас они питаются лосями и косулями. Во-вторых, волки чаще нападают на одиночек, а не на группу людей.
«Сейчас волки не голодные, осенью они спокойно питаются косулями, оленями, лосями. Им есть, чем питаться. Другое дело зимой, когда глубокий снег, тогда им кормиться нечем. В такие периоды они нападают целыми стаями. А если в одиночку, то они не нападут никогда. Они наоборот боятся и избегают встречи», — отметил эксперт.
Однако опасность для Усольцевых, по словам охотника, представляют волчьи ямы и другие ловушки для зверей. В них легко могли угодить заблудившиеся туристы. С появлением снега риск попасть в эти ловушки только возрастает, потому что снежный покров прячет их.
Татарников добавил, что Усольцевы могли упасть со скалы, но наиболее вероятная версия их исчезновения — болота.
«Там же не только скалы, но и болота. Скорее всего, они могли попасть в трясину, и их никогда не найдут. Ушли с концами. Это самая злая вещь там… болота. Трясина — это дело опасное, провалился — уже никто не поможет. А если будут вытаскивать — сами тоже утонут», — отметил эксперт.
Опытные путешественники отмечают, что топкие болота характерны для южной части Красноярского края, в том числе для района вокруг гор Буратинка и Мальвинка, где сейчас идут поиски пропавших.
Роковой день.
Сотни волонтеров ежедневно прочесывающие окрестности возле места пропажи семьи нашли лишь несколько важных зацепок. По данным сайта поисковиков, между горами Буратинка и Мальвинка были замечены несколько следов животных, следы собаки, детский след, костер.
В один из дней техническим специалистам удалось определить местоположение источника радиосигнала телефона Сергея Усольцева. Сигнал был зафиксирован в труднодоступной местности примерно в 7 километрах от поселка Кутурчин. Однако позже выяснилось, что сигнал был отправлен ещё до пропажи — вечером 28 сентября в 22:00.
Тропы с каждым днем все больше покрываются снегом. Поиски становятся опасными и для самих волонтеров, поэтому за дело взялись экстрасенсы, тарологи и нумерологи.
Эксперт по цифровому психоанализу Ольга Шипило проанализировала дату пропажи семьи и обнаружила, что этот день был проверочным для Усольцевых.
«У Сергея очень сложный — сильный, упертый характер, нужно было не настаивать на своем, а умело встроиться в обстоятельства. А обстоятельства складывались не в пользу того, чтобы двинуться в этот поход. Цифровые показатели дня говорили о том, что нужно остановиться, сосредоточиться, а не уперто и безрассудно двигаться вперёд к своей цели — они это проигнорировали, хотя их группа приняла решение не продолжать движение по маршруту», — отметила эксперт.
Знакомые просят продолжить поиски.
Несмотря на ухудшение погодных условий знакомые семьи просят не останавливать поиски. К операции привлечены около 400 человек и 51 единица техники, включая пешие группы, кинологов и альпинистов. Семью ищут и с помощью дронов.
В поиске семьи с ребенком задействованы вездеходы, квадроциклы, мотоциклы, снегоболотоходы. В небо поднимают устойчивые к непогоде БПЛА с тепловизорами.
Однако погодные условия ухудшаются, поэтому волонтеры приняли решение, что с 12 октября к поискам будут допущены только люди со спецподготовкой по альпинизму и горному туризму, необходимым снаряжением и навыками ночевки в горах.
Кроме них, будут допущены люди с легальным оружием, которые будут защищать волонтеров от возможного нападения диких зверей.
Знакомая семьи Усольцевых Александра попросила не заканчивать поиски полностью.
Второй счастливый брак: кто такие Усольцевы.
Глава пропавшей семьи — Сергей Усольцев — известен в Железногорске как предприниматель. Он начал заниматься бизнесом еще с 90-х годов. Тогда он с командой мэра Андрея Катаргина занимался созданием первого в городе бизнес-инкубатора для развития малого и среднего бизнеса.
На момент исчезновения Усольцев был учредителем и директором завода порошковых красок для металлических изделий. Коллеги назвали его хорошим, добрым и ответственным человеком.
Примечательно, что глава семьи хорошо знал леса Красноярского края еще с детства, его называли опытным таежником. Именно этот факт сыграл злую шутку с семьей, их не сразу начали искать, потому что многие знакомые знали об опытности Усольцева.
Его супруга — 48-летняя Ирина — занималась психологией и энерготерапией. В своем блоге в социальных сетях она рассказывала женщинам, как найти достойного партнера и построить семью, как решить проблемы с детьми, откуда взять энергию, а также объясняла, как раскрыть сексуальную энергию.
По словам знакомой семьи Усольцевых Александры, у Ирины это был второй брак. Первый был несчастливым.
«Я знакома с семьей Усольцевых лично. У Ирины это второй брак. Первый был, скажем так, не очень благоприятным. Я не знаю, что там было, но какое-то давление мужчины на женщину происходило. В новом браке у них царила гармония. Они строили отношения на уважении друг к другу. Все недосказанности решались разговором. Ирина обожала и мужа, и дочь», — отметила женщина.
Знакомая семьи рассказала, что Ирина редко показывала в Сети своего мужа и дочь, чуть более активно она начала вести страницу лишь перед поездкой. Незадолго до трагедии она поделилась с подписчиками планами — рассказала, что вместе с мужем и дочкой отправляется в небольшое путешествие.
«Мы сегодня едем в мини-путешествие с мужем и ребенком. Это места силы, там очень красивый лес. Ночевать будем в домике с баней, я в предвкушении», — сказала она в видеообращении.
Изначально пятилетняя Арина должна была остаться с бабушкой, но ребенок закапризничал и его взяли с собой. Также у Ирины есть старший сын.
Ранее турист Кулеш рассказал последние новости с места поиска семьи Усольцевых.