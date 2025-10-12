Искать прекратят, родные против: главные новости о поисках Усольцевых

Почти две недели продолжаются поиски семьи Усольцевых, которая исчезла без следа в районе Кутурчинского белогорья. Волонтеры и поисковики шаг за шагом прочесывают местность, где, предположительно, пролегал маршрут похода Усольцевых, следователи отрабатывают различные версии, в том числе, криминальные.
Последним днем поисков пропавших в районе Кутурчинского белогорья может стать 12 октября. Ожидается, что в этот день будет принято решение об остановке поисково-спасательной операции.
Волонтеры продолжают ехать на помощь.
Число добровольцев, которые приезжают на поиски пропавших Усольцевых, не уменьшается. Наоборот, в эти выходные отмечается большой наплыв желающих помочь, отметил в разговоре с aif.ru волонтер Егор Ощепков.
«В эти выходные съехалось очень много волонтеров, для них привезли продукты и все необходимое. 12 октября они тоже выйдут на маршруты продолжат искать», — рассказал он.
Волонтер признался, что не раз участвовал в поисково-спасательных операциях, но с подобным откликом встречается впервые.
«Чтоб столько людей было, я никогда такого не видел, чтоб прям просто паломничество. Едут отовсюду, везут технику везут. Приезжают и на мотоциклах, и на квадроциклах, и дельтаплан даже привезли, там летал он. В общем, это что-то грандиозное», — поделился он.
Всего за 11 дней поисков, по официальным данным, в поиске приняли участие более 1550 человек. Суммарно добровольцы прошли более 4500 км треков..
Исчезли без следа.
За почти две недели поисков никаких следов Усольцев обнаружено не было. В найденной у предлагаемого начала маршрута их похода машине остались все ценные вещи, документы и даже детское кресло с игрушками.
«Никаких следов. Никаких вообще, ни кострища, ни там от собаки, ни от ребенка. Загадочная ситуация. Такое ощущение, что семья пошла и просто пропала. Непонятно», — рассказал Ощепков.
11 октября на маршруты вышли десятки поисковых групп, сообщил aif.ru волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш.
«Сегодня на поиск выходили десятки групп. Ищем следы, части одежды, снаряжения, тел. Наша прошла по старому волоку в стороны горы Алат. Поиски безрезультатны. Снег все скрывает», — проинформировал он.
Параллельно с поисками в тайге следственный комитет отрабатывает различные версии исчезновения семьи.
«Отрабатывают все. Что Ирина усольцева была психологом, у нее бракоразводные были процессы, кто-то там плохо относился, ну и так далее. Все отрабатывают. Машину отработали уже, изъяли ноутбуки, компьютер, проверили квартиру, просмотрели соцсети», — добавил Ощепков.
Основная версия, к которой склоняются следователи, — несчастный случай. По мнению следствия, Усольцевы могли заблудиться, пытаясь укрыться от непогоды, либо попасть в горный провaл.
Друзья не теряют надежду и просят продолжать поиски.
Версию с побегом семьи из-за каких-либо проблем опровергла в беседе с aif.ru их знакомая Александра.
«У них была осознанная семья, как сейчас модно говорить. Если бы даже у них, условно, появился какой-то кредит, для них это бы не было поводом для побега. Они были грамотные, интеллигентные люди, все проблемы они решали общением друг с другом. Я видела, как Ирина строит свои отношения, они строили их на уважении друг к другу, все недосказанности обязательно обсуждались», — отметила собеседница издания.
Александра уверена, что поиски Усольцевых нельзя останавливать.
«Надо их искать. Не надо строить никакие догадки. Для Ирины этой второй брак, в нем она была абсолютно счастливым человеком. Она обожала дочь и мужа. Они бы не стали ввязываться ни в какую авантюру, а тем более подвергать ребенка опасности», — добавила она.
Спрятались в пещере или упали в волчью яму?
Почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников в беседе с aif.ru обратил внимание на то, что леса Красноярского края опасны волчьими ямами и ловушками для зверей.
«В самом лесу не так опасно, но там, где есть скалы, расщелины, можно легко оборваться. Сейчас же снегом все прикрыто. Кроме того, можно попасть в волчью яму, которую охотники делают, там же всевозможные ловушки для зверей. Снег все прикрывает, что делает это место опасным и для самих Усольцевых, и для поисковиков», — отметил охотник.
По мнению волонтера, профессионального туриста Алексея Кулеша, Усольцевы могут находиться в засыпанной снегом нише под камнем.
«Скорее всего, они могут быть в нише под камнем. Каких-то пещер в привычном понимании я там не видел. А под камнем могли спрятаться, таких мест там сотни или тысячи», — сообщил он.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой отправились в поход по маршруту в районе Кутурчинского Белогорья 28 сентября. В этот день была температура выше 20 градусов тепла. Сейчас территорию, где их разыскивают, покрывает до полуметра снега.