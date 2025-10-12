Следователи опросили людей в Омске, разыскивая перебежчика Ступникова

«Сам я его в глаза ни разу не видел. Я знаю, что здесь раньше жила женщина с дочкой. Вот он с ними то ли жил, то ли приходил к ним периодически. Эта женщина с соседкой сверху ссорилась, ругалась, уж не знаю почему. И соседка снизу как-то приходила, говорила, что она ее топит. Но я ничего плохого про них сказать не могу. Соседи и соседи. Сейчас квартира продана и там делает ремонт другая семья. А про этого мужчину я только слышал. По его душу уже интересовались то ли полицейские, то ли кто. Приходили, опрашивали. Но тут в основном все новые жильцы, никто никого не знает», — рассказал муж старшей по подъезду.