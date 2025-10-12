К поискам пропавшей семьи Усольцевых будут допускать не всех волонтеров

С воскресенья к поискам пропавшей в горной тайге Красноярского края семьи Усольцевых будут допускаться только волонтеры, имеющие специальную альпинистскую подготовку. Как сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», такое решение связано с возрастающими рисками, ухудшением погодных условий и необходимостью работы в труднодоступной местности.
Добровольцы должны обладать навыками горного туризма, иметь специальное снаряжение (включая «кошки») и опыт ночевки в горах для выполнения длительных задач. Также допускается участие лиц с легальным оружием для обеспечения безопасности поисковых групп.
В пресс-службе уточнили, что за время поисковых работ уже приняли участие более 1,5 тысячи волонтеров, преодолевших свыше 4,5 тысячи километров. Отряд обращается к гражданам с просьбой помочь с водой, продуктами длительного хранения, туристическим снаряжением, пауэрбанками и батарейками.
Напомним, что семья Усольцевых — супруги и их пятилетняя дочь — пропали 28 сентября во время туристического похода в урочище Буратинка в Партизанском районе.
Ранее спасатели рассказали о ходе поисков семьи Усольцевых, пропавшей под Красноярском.
