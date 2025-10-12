К поискам пропавшей семьи Усольцевых будут допускать не всех волонтеров

С воскресенья к поискам пропавшей в горной тайге Красноярского края семьи Усольцевых будут допускаться только волонтеры, имеющие специальную альпинистскую подготовку. Как сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», такое решение связано с возрастающими рисками, ухудшением погодных условий и необходимостью работы в труднодоступной местности.