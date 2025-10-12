Житель Омской области угнал мопед соседа для десятиметровой прогулки

В Называевском районе раскрыли угон мопеда Alpha, произошедший во время визита 35-летнего владельца в гости к знакомому. Участник застолья, хозяин дома, вышел во двор и не удержался от соблазна прокатиться на чужом мопеде. О ЧП рассказали 11 октября в УМВД России по Омской области.
Потерпевший и его друг самостоятельно нашли пропажу по следам шин в придорожной канаве. При осмотре мопеда обнаружились серьезные повреждения — заклинивший двигатель, погнутый руль, деформированные труба и вилка. Участники инцидента договорились о возмещении ущерба, оцененного в 50 тысяч рублей. Угонщик не собирался выполнять обещание, это вынудило владельца техники обратиться в полицию.
На допросе фигурант признался, что, выйдя на улицу покурить, увидел ключи в замке зажигания и решил прокатиться. Не справился с управлением и опрокинул мопед, не проехав и 10 метров.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.
