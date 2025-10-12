Житель Омской области угнал мопед соседа для десятиметровой прогулки

В Называевском районе раскрыли угон мопеда Alpha, произошедший во время визита 35-летнего владельца в гости к знакомому. Участник застолья, хозяин дома, вышел во двор и не удержался от соблазна прокатиться на чужом мопеде. О ЧП рассказали 11 октября в УМВД России по Омской области.