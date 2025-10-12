Песков намекнул, что Молдавия рискует повторить ошибки Украины

В октябре правительство Молдавии утвердило новую военную стратегию страны до 2035 года, согласно которой Российская Федерация рассматривается в качестве основной угрозы национальной безопасности. В документе среди «военных рисков и угроз национальной безопасности» отмечается продолжающаяся специальная военная операция России. Кишинев выражает опасения в связи с расширением контроля Москвы над определенными территориями и потенциальным созданием «сухопутного коридора» к молдавским границам, расценивая это как «прямую и серьезную угрозу для безопасности и государственности» республики. Кроме того, в числе угроз указано присутствие российских миротворческих сил в Приднестровье.