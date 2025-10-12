На Камчатке произошло новое землетрясение

Ранее, на Камчатке уже фиксировалось мощное землетрясение магнитудой 7,2, после чего силы экстренного реагирования были переведены на усиленный режим, а специалисты проверяли состояние жилых домов и объектов инфраструктуры. Новое сейсмособытие магнитудой 4,8 стало очередным проявлением сейсмической активности в регионе, который регулярно подвержен подобным явлениям.