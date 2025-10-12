Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке произошло новое землетрясение

На Камчатке было зафиксировано ощутимое землетрясение магнитудой 4,8. Толчки силой до двух баллов почувствовали жители нескольких районов края. Об этом сообщили в камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Толчки нового землетрясения на Камчатке достигали до двух баллов.

На Камчатке было зафиксировано ощутимое землетрясение магнитудой 4,8. Толчки силой до двух баллов почувствовали жители нескольких районов края. Об этом сообщили в камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Магнитуда сейсмособытия — 4,8», — приводит слова Геофизической службы РАН ТАСС. Отмечается, что в отдельных районах подземные толчки ощущались силой до двух баллов.

Ранее, на Камчатке уже фиксировалось мощное землетрясение магнитудой 7,2, после чего силы экстренного реагирования были переведены на усиленный режим, а специалисты проверяли состояние жилых домов и объектов инфраструктуры. Новое сейсмособытие магнитудой 4,8 стало очередным проявлением сейсмической активности в регионе, который регулярно подвержен подобным явлениям.