Суд разрешил выделять Надеждину деньги на лекарства

Ранее суды двух инстанций отказали Надеждину в исключении из перечня имущества, предназначенного для продажи на торгах с целью погашения долгов перед кредиторами, его автомобиля Toyota RAV4. Надеждин, выдвигавший свою кандидатуру на должность президента РФ на выборах в 2024 году, просил суд исключить машину 2016 года выпуска из конкурсной массы, ссылаясь на то, что является инвалидом второй группы и не может передвигаться на общественном транспорте.