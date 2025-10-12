Ричмонд
В Дагестане горит крыша административного здания

Пожарные МЧС России ликвидируют крупное возгорание на крыше административного здания в селе Карата Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В селе Дагестана спасатели тушат возгорание кровли двухэтажного здания.

«Пожарные тушат возгорание на кровле административного двухэтажного здания в Дагестане на площади в одну тысячу квадратных метров», — пишет пресс-служба. Сообщение опубликована в telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 22 человека и 6 единиц техники.