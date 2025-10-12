Против блогера Павла Сюткина завели дело из-за слов о Буче

Ранее, как сообщал столичный СК, уголовное дело в отношении Павла Сюткина было возбуждено Черемушкинским межрайонным следственным отделом за публикации в его telegram-канале, которые, по заключениям экспертиз, содержали сведения, признанные заведомо ложными о действиях российских военных против мирного населения Украины. Блогер был доставлен в подразделение СК для проведения следственных действий.