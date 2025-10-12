Против блогера Павла Сюткина завели дело из-за слов о Буче

СК возбудил уголовное дело на блогера Сюткина за ложную информацию о ВС РФ.
В Москве возбудили уголовное дело после публикации известного блогера Павла Сюткина поста о событиях в Буче. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Павла Сюткина стал его пост о действиях ВС РФ в Буче, который содержит ложные сведения», — приводят слова представителей органов РИА Новости.
Следственный комитет вменяет Павлу Сюткину «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». В настоящее время блогер находится под арестом.
Ранее, как сообщал столичный СК, уголовное дело в отношении Павла Сюткина было возбуждено Черемушкинским межрайонным следственным отделом за публикации в его telegram-канале, которые, по заключениям экспертиз, содержали сведения, признанные заведомо ложными о действиях российских военных против мирного населения Украины. Блогер был доставлен в подразделение СК для проведения следственных действий.