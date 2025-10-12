Минобороны: Российские силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских дрона

Российские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 32 украинских беспилотника. Об этом в воскресенье, 12 октября, рассказали в Министерстве обороны России.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 15 дронов уничтожили над Белгородской областью и еще 15 — над Брянской.
Кроме того, два беспилотника были сбиты над территорией Смоленской области, передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее стало известно, что украинские дроны совершили атаку на торговый центр «Сигма», расположенный на автомобильной трассе «Славянск — Донецк — Мариуполь».
11 октября Белгородская область подверглась ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате падения осколков в Белгороде возник пожар на мусорной свалке. На место уже прибыли пожарные. В коммерческом здании выбиты окна, повреждены крыша и фасад. Повреждены две машины.