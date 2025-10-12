Минобороны: Российские силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских дрона

11 октября Белгородская область подверглась ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате падения осколков в Белгороде возник пожар на мусорной свалке. На место уже прибыли пожарные. В коммерческом здании выбиты окна, повреждены крыша и фасад. Повреждены две машины.