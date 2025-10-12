Ричмонд
На Камчатке спасатели задействовали БПЛА для поиска пропавшей женщины

Жительница Елизовского района ушла из дома в сторону лесополосы и не вернулась домой.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели в Камчатском крае приступили к поискам женщины, пропавшей ночью в пригороде посёлка Вулканный в Елизовском районе, сообщило Главное управление МЧС РФ по региону.

Местная жительница ушла из дома в сторону лесополосы и не вернулась домой. В ведомство по поводу исчезновения женщины обратился её супруг.

«На поисковые мероприятия выдвинулся личный состав Камчатского спасательного центра МЧС России и сотрудник полиции — всего девять человек, в том числе кинологический расчёт», — отметило региональное подразделение МЧС в своём Telegram-канале.

Кроме того, специалисты краевого управления задействовали в рамках операции беспилотник и технику повышенной проходимости.

Напомним, 6 октября появилась информация о том, что в Елизовском районе Камчатки пропала незарегистрированная туристическая группа из шести человек, которая направилась в район урочища «Аквариум». Позже путешественники вышли на связь и сообщили, что с ними ничего не случилось и они возвращаются домой.

