На Камчатке спасатели задействовали БПЛА для поиска пропавшей женщины

Спасатели в Камчатском крае приступили к поискам женщины, пропавшей ночью в пригороде посёлка Вулканный в Елизовском районе, сообщило Главное управление МЧС РФ по региону.
Местная жительница ушла из дома в сторону лесополосы и не вернулась домой. В ведомство по поводу исчезновения женщины обратился её супруг.
«На поисковые мероприятия выдвинулся личный состав Камчатского спасательного центра МЧС России и сотрудник полиции — всего девять человек, в том числе кинологический расчёт», — отметило региональное подразделение МЧС в своём Telegram-канале.
Кроме того, специалисты краевого управления задействовали в рамках операции беспилотник и технику повышенной проходимости.
Напомним, 6 октября появилась информация о том, что в Елизовском районе Камчатки пропала незарегистрированная туристическая группа из шести человек, которая направилась в район урочища «Аквариум». Позже путешественники вышли на связь и сообщили, что с ними ничего не случилось и они возвращаются домой.