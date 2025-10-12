В Ростове бывшего сотрудника уголовного розыска осудили за взятку

Подсудимый вину признал частично. Его приговорили к лишению свободы на 7 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, оштрафовали на 500 тысяч рублей (пятикратная сумма взятки). Кроме того, бывший опер потерял право занимать должности в правоохранительных органах сроком на шесть лет и лишился звания старший лейтенант. После оглашения приговора его заключили под стражу в зале суда.