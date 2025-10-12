В Ростове бывшего сотрудника уголовного розыска осудили за взятку

В Ростове вынесли обвинительный приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте Советского районного суда Ростова.
Суд установил, что оперуполномоченный уголовного розыска вместе со своим начальником получили взятку за то, чтобы не устраивать проверку в отношении правонарушителя и не привлекать его к ответственности.
Подсудимый вину признал частично. Его приговорили к лишению свободы на 7 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, оштрафовали на 500 тысяч рублей (пятикратная сумма взятки). Кроме того, бывший опер потерял право занимать должности в правоохранительных органах сроком на шесть лет и лишился звания старший лейтенант. После оглашения приговора его заключили под стражу в зале суда.
— Приговор в законную силу не вступил, — говорится в сообщении.