В Ташкенте 17-летний школьник устроил аварию на скорости 137 км/ч — погиб его одноклассник

Юноша без разрешения взял автомобиль брата, посадил в него друзей и отправился кататься по городу.
«Утром я взял ключи от машины брата и вышел на улицу. Подобрал друзей. Простите меня», — сказал он на суде.
Как было установлено следствием, у подростка не было водительских прав, и он совершил около десяти нарушений ПДД за то короткое время, пока ехал по городу. На видео, снятом одним из пассажиров за несколько секунд до столкновения, видно, что скорость автомобиля достигала 137 км/ч.
По материалам суда, школьник, управляя автомобилем Tracker, на большой скорости не справился с управлением. Машину занесло, она врезалась в дорожное ограждение и столб, после чего развернулась и столкнулась с Damas, ехавшим во встречном направлении. Пассажиры Damas получили травмы и были доставлены в больницу.
Сам водитель выжил, но один из его друзей, сидевших сзади, вылетел из салона через окно и скончался на месте происшествия.
Суд признал подростка виновным по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Первоначально суд назначил ему 4 года лишения свободы, однако затем наказание переквалифицировали на условный срок — 3 года.
Три года условного срока означают, что осуждённый не отправляется в тюрьму, если в течение испытательного срока — трёх лет — не совершит новых преступлений и будет соблюдать все условия, установленные судом. В течение этого времени за ним будет наблюдать инспекция. Если он будет вести себя законопослушно, по истечении срока наказание считается отбытым.
Однако если за время испытательного срока он совершит новое преступление или нарушит условия надзора, суд отменит условный срок, и подростка отправят в тюрьму, прибавив срок за новое нарушение.