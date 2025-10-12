В Ташкенте 17-летний школьник устроил аварию на скорости 137 км/ч — погиб его одноклассник

Три года условного срока означают, что осуждённый не отправляется в тюрьму, если в течение испытательного срока — трёх лет — не совершит новых преступлений и будет соблюдать все условия, установленные судом. В течение этого времени за ним будет наблюдать инспекция. Если он будет вести себя законопослушно, по истечении срока наказание считается отбытым.