За ночь расчёты ПВО сбили 32 украинских дрона над тремя регионами России

Ранее ПВО сбила несколько украинских ракет над Белгородом и Белгородским районом. Местных жителей предупредили о возможных отключениях света после атаки Вооружённых сил Украины. Позже в Белгороде временно отключили наружное освещение для снижения нагрузки на энергетическую инфраструктуру. При падении фрагментов сбитых украинских ракет произошло возгорание мусора на площади 15 квадратных метров, пожар был оперативно ликвидирован. Мирный житель пострадал в селе Головчино в Белгородской области после падения фрагментов сбитого FPV-дрона. Мужчина с минно-взрывной травмой и касательным осколочным ранением головы самостоятельно прибыл в больницу. Пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь.