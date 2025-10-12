Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось фото мощного пожара в административном здании в Дагестане

Сотрудники экстренных служб локализовали пожара в Дагестане, площадь которого достигла 1800 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Площадь пожара в Дагестане увеличилась до 1800 квадратных метров.

Сотрудники экстренных служб локализовали пожара в Дагестане, площадь которого достигла 1800 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Площадь пожара в Дагестане увеличилась до 1800 квадратов. Пожар локализован», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что о возгорании на крыше административного двухэтажного здания в селе Карата, где огонь охватил тысячу квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 22 человека и 6 единиц техники. О пострадавших не информировали.

Пожарные локализовали возгорание в ДагестанеФото: пресс-служба МЧС России.