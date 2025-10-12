За сутки в Красноярском крае произошло два пожара с жертвами

Так, в СНТ «Черемушки» Канского района ночью 11 октября загорелся садовый дом. Пожар ликвидировали на площади 25 м². В спальне на диване обнаружен погибший. Предварительная причина пожара — печь.
Похожий пожар произошел в селе Идринское. Там ночью загорелся 1-этажный жилой дом. Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на площади 28 м², в спальне на кровати был обнаружен погибший. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожности при курении.
На ликвидацию последствий ДТП сотрудники МЧС России привлекались 3 раза.