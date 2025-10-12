Ричмонд
У ВСУ появились штрафные роты для офицеров

Командование ВСУ начало формировать штрафные роты для офицеров-дезертиров и представителей неугодного офицерского состава в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Для доукомплектования штурмовых групп командование оперативно-тактической группировки “Сумы” начало формирование офицерских “штрафных рот”», — приводят слова представителя силовых структур РИА Новости. Новость опубликована на сайте агентства.

Уточняется, что в эти роты будут отправлять нарушителей воинской дисциплины, дезертиров и неугодных офицеров подразделений, действующих на сумском направлении. Подобная практика уже применялась в отдельных частях ВСУ, но теперь она приобретает организованный характер на уровне командования операциями в Сумской области.

Ранее украинские подразделения на Сумском направлении уже сталкивались с массовыми случаями дезертирства и значительным оттоком личного состава, что затрудняло доукомплектование штурмовых групп. В частности, отряд «Дозор» пограничной службы Украины, подготовленный при участии американских инструкторов, понес потери после переброски в этот регион. Командование ВСУ уже предпринимало попытки стабилизировать ситуацию, однако масштабы нарушений дисциплины сохраняются.