У ВСУ появились штрафные роты для офицеров

Уточняется, что в эти роты будут отправлять нарушителей воинской дисциплины, дезертиров и неугодных офицеров подразделений, действующих на сумском направлении. Подобная практика уже применялась в отдельных частях ВСУ, но теперь она приобретает организованный характер на уровне командования операциями в Сумской области.