Раскрыто число сбитых над Белгородской областью дронов

ВСУ ударили по российским регионам, над Белгородской областью и Брянской сбили по 15 беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ.

ВСУ использовали для атаки по России 32 дрона.

«По 15 БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Брянской областей», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Отмечается, что еще два уничтожили над территорией Смоленской области. При этом общее число сбитых дронов за ночь достигло 32-х.

В течение ночи Украина пыталась ударить по Белгородской области. В результате атаки пострадал мужчина. Также глава региона Вячеслав Гладков говорил, что из-за беспилотников в некоторых домах выбиты стекла. Также повреждения получили пять легковых машин.

