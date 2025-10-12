Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дети с пистолетом ограбили кафе и избили официантку

Группа из десяти школьников в возрасте 13−15 лет совершила нападение на кафе во Владивостоке.

Группа из десяти школьников в возрасте 13−15 лет совершила нападение на кафе во Владивостоке. Согласно имеющейся информации, подростки в течение длительного времени наблюдали за заведением на улице Ватутина, после чего дважды за один вечер врывались внутрь.

Во время нападения они использовали предмет, похожий на пистолет, избили официантку и похитили продукты.

По данным издания Amur Mash, подобные инциденты с участием этих подростков происходили и ранее — они вырывали блюда из рук сотрудников заведения и скрывались с места происшествия.

На данный момент прокуратура уже проводит проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что в тюрьме убили вокалиста известной британской рок-группы.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.