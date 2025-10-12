Дети с пистолетом ограбили кафе и избили официантку

Группа из десяти школьников в возрасте 13−15 лет совершила нападение на кафе во Владивостоке. Согласно имеющейся информации, подростки в течение длительного времени наблюдали за заведением на улице Ватутина, после чего дважды за один вечер врывались внутрь.
Во время нападения они использовали предмет, похожий на пистолет, избили официантку и похитили продукты.
По данным издания Amur Mash, подобные инциденты с участием этих подростков происходили и ранее — они вырывали блюда из рук сотрудников заведения и скрывались с места происшествия.
На данный момент прокуратура уже проводит проверку по данному факту.
