Дети с пистолетом ограбили кафе и избили официантку

Группа из десяти школьников в возрасте 13−15 лет совершила нападение на кафе во Владивостоке. Согласно имеющейся информации, подростки в течение длительного времени наблюдали за заведением на улице Ватутина, после чего дважды за один вечер врывались внутрь.