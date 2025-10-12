Учителя из Италии нашли мертвым под окнами жилого дома в Москве

Ранее тело врача-педиатра, приехавшего на осмотр к ребенку, нашли под окнами элитного ЖК в Москве. Перед трагедией мужчина ушел на балкон, чтобы поговорить по телефону с матерью. Родственники считают, что доктор не мог покончить с собой, а жильцы дома уверены, что случайно выпасть с их балкона невозможно. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого загадочного случая.