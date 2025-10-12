Ричмонд
Более 30 сбитых дронов и пострадавший мирный житель: карта ударов ВСУ на 12 октября

В ночь на 12 октября средствами противовоздушной обороны были ликвидированы 32 украинских беспилотника самолетного типа. Из них 15 дронов были сбиты в небе над Белгородской областью, еще 15 — над Брянской областью, а два аппарата уничтожены над территорией Смоленской области.

Дроны сбили над Белгородской, Брянской и Смоленской областями.

В результате ударов в одном из белгородских сел бы ранен мирный житель. Также в другом поселке Северный детонация дрона привела к тому, что в четырех домах были выбиты окна. Подробнее о ночных атаках ВСУ — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: URA.RU.

Белгородская область.

В селе Головчино Грайворонского округа в результате падения обломков сбитого FPV-дрона был ранен местный житель. Мужчина, получивший минно-взрывную травму и касательное осколочное ранение головы, самостоятельно обратился за медицинской помощью в Борисовскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимое лечение. Дальнейшая терапия будет проводиться в амбулаторных условиях.

В Белгородском районе также зафиксированы атаки беспилотников ВСУ. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет. Как сообщил в telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, в поселке Северный из-за детонации сбитого БПЛА в четырех частных домов выбиты окна, повреждены фасады и заборы. Кроме того, повреждения получили пять легковых автомобилей и одна единица специализированной техники. Данные о последствиях инцидента уточняются.

Брянская область.

В регионе, в частности, на территории Клинцовского и Суражского районов ночь. была объявлена ракетная опасность. Также власти запустили систему оповещения для граждан. Спустя чуть менее часа режим опасности сняли. На данный момент известно, что пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. На местах падения обломков БПЛА работают оперативники, написал губернатор Александр Богомаз в telegram-канале.

Смоленская область.

В регионе, как с ообщил губернатор Василий Анохин, в 00:30 (по мск) была объявлена беспилотная опасность. Системы ПВО привели в режим активной работы. Анохин порекомендовал местным жителям сохранять спокойствие и не подходит к окнам. Пока официальной информации о разрушениях на земле и раненых не поступало.

