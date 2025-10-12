СБУ объявила в розыск известного российского археолога Толстикова

Владимир Толстиков — один из ведущих специалистов по античной археологии. Он возглавляет Боспорскую археологическую экспедицию с 1977 года и участвует в ней с 1969 года. Помимо работы в Керчи, ученый отвечает за сохранность и изучение коллекции Особого фонда ГМИИ им. А. С. Пушкина, в том числе предметов, найденных Генрихом Шлиманом при раскопках Трои. За вклад в развитие культуры Толстиков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным званием «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» и знаком «За вклад в российскую культуру» от министерства культуры России.