В селе Максимовщина отец спас 10-летнего сына из огня в собственном доме. Всё началось, когда хозяйка дома проснулась от удушающего едкого дыма. К этому моменту пламя уже полностью охватило второй этаж, где спал её сын. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, женщина, быстро сориентировалась и разбудила мужа, а также успела вывести на улицу младшую дочь.