В селе Максимовщина отец спас 10-летнего сына из огня в собственном доме. Всё началось, когда хозяйка дома проснулась от удушающего едкого дыма. К этому моменту пламя уже полностью охватило второй этаж, где спал её сын. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, женщина, быстро сориентировалась и разбудила мужа, а также успела вывести на улицу младшую дочь.
— Глава семьи побежал наверх, чтобы спасти ребенка. Рискуя собственной жизнью, мужчина нашел мальчика в горящей комнате и вместе они эвакуировались через окно, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Отец с сыном получили термические ожоги и отравились угарным газом. Пострадавших доставили в больницу. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, дом уже был охвачен огнем на площади 90 квадратных метров. Пламя успело перекинуться на припаркованный рядом автомобиль и даже затронуло стену соседнего дома. Предварительно пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Прокуратура проконтролирует проверку в связи с произошедшим.