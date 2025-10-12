Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Пермского края заявили о вспышке африканской чумы

В Кунгурском округе убили и сожгли поголовье свиней.

Жители Пермского края заявили о вспышке африканской чумы, от которой погибли свиньи, сообщает «КП-Пермь».

По данным издания, очаг вирусной болезни был зафиксирован в одной из деревень Кунгурского округа. Как рассказали местные жители, она произошла на днях, из-за чего одно из частных хозяйств лишилось поголовья скота.

«В небольшом частном хозяйстве умерли свиньи, около 10 голов, и хозяйка их закопала», — рассказал один из жителей «КП-Пермь».

По его словам, в деревне началось волнение из-за случившегося, после чего о произошедшем сообщили в ведомства. В деревню приехали специалисты, откопали погибших свиней и отправили тела на экспертизу, которая подтвердила, что они были заражены африканской чумой.

Как только заболевание у умерших животных подтвердилось, остальные свиньи в частном хозяйстве были убиты. Тела ликвидировали: опустили на дно трёхметровой ямы и сожгли, а яму засыпали землёй.

Официального подтверждения вспышки африканской чумы в Пермском крае пока не было.

Напомним, в 2022 году пермские учёные анонсировали разработанную ими программу для выявления африканской чумы.