Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при крушении вертолета в Калифорнии достигло пяти

По данным СМИ, вертолет рухнул на парковке у побережья.

Источник: Аргументы и факты

Число пострадавших в результате падения вертолета в городе Хантингтон-Бич на юге Калифорнии увеличилось до пяти человек, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

Ранее телеканал KTLA информировал о трех пострадавших в результате инцидента, произошедшего недалеко от одноименного пляжа.

По данным СМИ, вертолет рухнул на парковке у побережья. Его корпус оказался зажат между пальмами неподалеку от одного из расположенных рядом отелей.

Все пятеро пострадавших были доставлены в больницы. Обстоятельства крушения уточняются.