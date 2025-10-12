Число пострадавших при крушении вертолета в Калифорнии достигло пяти

Число пострадавших в результате падения вертолета в городе Хантингтон-Бич на юге Калифорнии увеличилось до пяти человек, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.
Ранее телеканал KTLA информировал о трех пострадавших в результате инцидента, произошедшего недалеко от одноименного пляжа.
По данным СМИ, вертолет рухнул на парковке у побережья. Его корпус оказался зажат между пальмами неподалеку от одного из расположенных рядом отелей.
Все пятеро пострадавших были доставлены в больницы. Обстоятельства крушения уточняются.