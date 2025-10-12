ДТП с несколькими машинами произошло на улице Юных Ленинцев

Несколько легковых автомобилей столкнулись на улице Юных Ленинцев рядом с домом 46. Об этом в воскресенье, 12 октября, рассказали в Департаменте транспорта города Москвы.
На место прибыли экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий аварии.
Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняется.
Движение затруднено на третьей и четвертой полосах, а также на третьей полосе встречного направления примерно на один километр. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда, передает Telegram-канал Дептранса.
В столице вечером 10 октября на Коровинском шоссе автомобиль сбил двух человек на самокате. По предварительным данным, речь идет о японском седане Toyota Camry, сбившем двух несовершеннолетних, которые пытались пересечь дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавших госпитализировали.
Утром 10 октября в пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что Истринский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, которая сбила 13-летнего подростка на мопеде, ехавшего ей навстречу.