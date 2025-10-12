Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с несколькими машинами произошло на улице Юных Ленинцев

Несколько легковых автомобилей столкнулись на улице Юных Ленинцев рядом с домом 46. Об этом в воскресенье, 12 октября, рассказали в Департаменте транспорта города Москвы.

Несколько легковых автомобилей столкнулись на улице Юных Ленинцев рядом с домом 46. Об этом в воскресенье, 12 октября, рассказали в Департаменте транспорта города Москвы.

На место прибыли экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий аварии.

Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняется.

Движение затруднено на третьей и четвертой полосах, а также на третьей полосе встречного направления примерно на один километр. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда, передает Telegram-канал Дептранса.

В столице вечером 10 октября на Коровинском шоссе автомобиль сбил двух человек на самокате. По предварительным данным, речь идет о японском седане Toyota Camry, сбившем двух несовершеннолетних, которые пытались пересечь дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавших госпитализировали.

Утром 10 октября в пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что Истринский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, которая сбила 13-летнего подростка на мопеде, ехавшего ей навстречу.