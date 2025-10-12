Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков осудил руководство Молдавии за узурпацию власти

Нынешние власти Молдавии всеми возможными способами стремятся сохранить свои позиции, прибегая к различным методам для удержания власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков отметил, что сейчас Кишинев придерживается антироссийской позиции.

Нынешние власти Молдавии всеми возможными способами стремятся сохранить свои позиции, прибегая к различным методам для удержания власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока молдавские власти, мы видим, отчаянно хватаются за власть, пытаются эту власть сохранить, на выборах не гнушаются ничем с тем, чтобы удержаться у власти», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Песков, комментируя утверждение Кишиневом антироссийской военной стратегии, отметил, что после сохранения своих позиций власти республики продолжают проводить линию, направленную против Москвы. «В данной ситуации остается лишь выразить сожаление», — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

Парламентские выборы в Молдавии состоялись 28 сентября. Согласно результатам, опубликованным Центральной избирательной комиссией страны, правящая Партия действия и солидарности, ранее располагающая 63 из 101 депутатского мандата, сохранила за собой большинство, получив 55 мест. Представители оппозиции уже заявили о несогласии с итогами голосования и намерении оспорить результаты, ссылаясь на многочисленные нарушения избирательных прав.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше