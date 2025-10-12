Песков осудил руководство Молдавии за узурпацию власти

Парламентские выборы в Молдавии состоялись 28 сентября. Согласно результатам, опубликованным Центральной избирательной комиссией страны, правящая Партия действия и солидарности, ранее располагающая 63 из 101 депутатского мандата, сохранила за собой большинство, получив 55 мест. Представители оппозиции уже заявили о несогласии с итогами голосования и намерении оспорить результаты, ссылаясь на многочисленные нарушения избирательных прав.