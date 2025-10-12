Дмитрий Песков отметил, что сейчас Кишинев придерживается антироссийской позиции.
Нынешние власти Молдавии всеми возможными способами стремятся сохранить свои позиции, прибегая к различным методам для удержания власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока молдавские власти, мы видим, отчаянно хватаются за власть, пытаются эту власть сохранить, на выборах не гнушаются ничем с тем, чтобы удержаться у власти», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
Песков, комментируя утверждение Кишиневом антироссийской военной стратегии, отметил, что после сохранения своих позиций власти республики продолжают проводить линию, направленную против Москвы. «В данной ситуации остается лишь выразить сожаление», — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.
Парламентские выборы в Молдавии состоялись 28 сентября. Согласно результатам, опубликованным Центральной избирательной комиссией страны, правящая Партия действия и солидарности, ранее располагающая 63 из 101 депутатского мандата, сохранила за собой большинство, получив 55 мест. Представители оппозиции уже заявили о несогласии с итогами голосования и намерении оспорить результаты, ссылаясь на многочисленные нарушения избирательных прав.