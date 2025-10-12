В Приморье подростки напали на работников кафе

В соцсетях распространились кадры, где группа подростков, по словам очевидцев, нападает на работников кафе. На кадрах видно, как люди размахивают руками, потом подбегают еще несколько человек, затем группа на вид несовершеннолетних убегает. Авторы видео за кадром утверждают, что у одного из нападавших якобы был при себе пистолет. Также говорится, что всё происходило на улице Ватутина во Владивостоке.