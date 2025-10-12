Спасатели обследовали труднодоступную пещеру во время поисков семьи Усольцевых

Как известно, история с семьей Усольцевых развернулась еще несколько дней назад. Тогда муж и жена отправились в поход, взяв с собой малолетнюю дочь. Однако вся семья исчезла при загадочных обстоятельствах. Вскоре начались поиски. Выяснилось, что сигналы их телефонов фиксировались возле скал.