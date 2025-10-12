Спасатели обследовали труднодоступную пещеру во время поисков семьи Усольцевых

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавших после отправления в поход. Спасатели обследовали труднодоступную пещеру. Об этом сообщает краевое учреждение «Спасатель».
Как известно, история с семьей Усольцевых развернулась еще несколько дней назад. Тогда муж и жена отправились в поход, взяв с собой малолетнюю дочь. Однако вся семья исчезла при загадочных обстоятельствах. Вскоре начались поиски. Выяснилось, что сигналы их телефонов фиксировались возле скал.
Как следствие, спасатели выдвинулись на проверку территории. Однако результатов поисковая операция так и не принесла.
«Краевые спасатели обследовали труднодоступные участки: 15-метровую пещеру и каменистые россыпи (курумник) за горой Мальвинка», — сказано в сообщении.
Тем временем раскрылись другие подробности похода семьи Усольцевых. Так, выяснилось, что Ирина Усольцева изначально не хотела никуда идти. Она поменяла планы в последний момент. Об этом свидетельствуют ее собственные записи накануне пропажи.