Административное здание загорелось в Дагестане, площадь пожара 1,8 тыс. кв. м

«В селе Карата, по улице Абдулманапова, горит 1000 квадратов кровли двухэтажного строения. Площадь пожара в Дагестане увеличилась до 1800 квадратов», — уточнили в ведомстве.
Пожар локализован. На месте работают 22 специалиста и 6 единиц техники.
Ранее в подмосковной Электростали пожар охватил складское здание. На месте работали 55 сотрудников и 17 единиц техники. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. Возгорание произошло в одноэтажном складском помещении площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Как свидетельствовали кадры с места происшествия, мощные клубы чёрного дыма охватили значительную территорию.
