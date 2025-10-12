Ричмонд
Административное здание загорелось в Дагестане, площадь пожара 1,8 тыс. кв. м

Возгорание произошло в административном здании в населённом пункте Карата в Ахвахском районе Дагестана. Площадь пожара составила 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В селе Карата, по улице Абдулманапова, горит 1000 квадратов кровли двухэтажного строения. Площадь пожара в Дагестане увеличилась до 1800 квадратов», — уточнили в ведомстве.

Пожар локализован. На месте работают 22 специалиста и 6 единиц техники.

Ранее в подмосковной Электростали пожар охватил складское здание. На месте работали 55 сотрудников и 17 единиц техники. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. Возгорание произошло в одноэтажном складском помещении площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Как свидетельствовали кадры с места происшествия, мощные клубы чёрного дыма охватили значительную территорию.

