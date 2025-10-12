Deadpool — не только кино: в Узбекистане раскрыта крупная сеть наркоторговцев из Telegram

Vaib.uz (Узбекистан. 12 октября). Если вы думали, что «Дедпул» (Deadpool) — это просто название популярного голливудского блокбастера, вы ошибались. К сожалению, именно так называется один из крупнейших наркомагазинов Центральной Азии, действовавший в Telegram с 2017 года и собравший около 4 тысяч активных подписчиков только из Узбекистана.