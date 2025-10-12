Deadpool — не только кино: в Узбекистане раскрыта крупная сеть наркоторговцев из Telegram

На днях сотрудники правоохранительных органов задержали ключевых распространителей наркотиков, которые сбывали запрещённые вещества через этот магазин на территории страны.
Как проходили спецоперации
31 августа в Ходжаабадском районе Андижанской области была проведена специальная операция. На кыргызско-узбекской границе, при попытке получить два свёртка с 602 граммами синтетического наркотика альфа-PVP, завёрнутых в синий скотч, задержали гражданина Узбекистана. Наркотик был переброшен через границу по поручению куратора магазина Deadpool, известного в Telegram под ником Warren Buffett, а доставкой занимался кладовщик кыргызского филиала.
В ходе следствия задержанный признался, что работал на Deadpool с 2023 года и ежегодно распространял до 20 кг (около 100 тысяч доз) синтетических наркотиков. За последние три года он реализовал порядка 50 кг или 250 тысяч доз.
10 сентября 2025 года силовики провели ещё одну успешную операцию — на этот раз в Зангиотинском районе. Два гражданина были задержаны при получении 492,2 грамма синтетического наркотика «клефедрон», который был спрятан внутри аккумулятора, обмотанного чёрной изолентой. Эта партия поступила из России, опять же по указанию куратора Warren Buffett. Аналогичная партия ранее была обнаружена на погранично-таможенном посту «Навои».
Во время допроса задержанные признались, что проработали на Telegram-магазин около шести месяцев, распространив за это время 2,5 кг (12,5 тысяч доз) синтетических наркотиков. Каждый из них реализовывал примерно 0,5 кг (2,5 тысячи доз) в месяц.
Сеть «закладчиков» и точки распространения
Расследование показало, что у каждого из задержанных было не менее 10 «закладчиков» — мелких распространителей, которые прятали наркотики в специально выбранных местах.
Места «закладок» выбирались преимущественно в Ташкенте — в Яшнабадском, Мирзо-Улугбекском и Бектемирском районах, а также в Чирчике и Юкоричирчикском районе Ташкентской области. Чаще всего тайники устраивали вблизи парков отдыха и учебных заведений.
На данный момент таможенные органы возбудили уголовное дело по фактам незаконного оборота наркотиков. Расследование продолжается.