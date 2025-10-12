При поисках семьи Усольцевых осмотрели труднодоступную 15-метровую пещеру

Красноярские спасатели в ходе поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых обследовали труднодоступные 15-метровую пещеру и каменистые россыпи (курумник) за горой Мальвинка. Об этом сообщило КГКУ «Спасатель».
«Пока поиски результатов не дали», — отметили в краевом учреждении.
Семья — супруги Ирина и Сергей и их пятилетняя дочь Арина — пропала 28 сентября, выдвинувшись самостоятельно в пеший поход от поселка Кутурчин до Кутурчинского белогорья, несмотря на ухудшение погоды.
По официальным данным, в поисках уже приняли участие более 1500 человек (сотрудники экстренных служб и волонтеры), и за две недели они ни к чему не привели. Предполагается, что сегодня, 12 октября, поисково-спасательную операцию могут прекратить.