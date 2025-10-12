Объемы газа в украинских хранилищах снизились до критически низкого уровня — 940 миллионов кубометров. Об этом в апреле 2025 года сообщал член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев, По мнению эксперта, существует вероятность поступления газа на Украину посредством словацкого газопровода, при этом непосредственным производителем топлива может выступать Россия. Марышев также подчеркнул, что Киев может быть вынужден выплатить Москве до двух миллиардов долларов. По его словам, до апреля 2026 года Украине потребуется около пяти миллиардов кубометров газа, источники которых на данный момент остаются неопределенными.