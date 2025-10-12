Украине грозит энергетический крах: почему страна может не пережить эту зиму

Администрации украинских населенных пунктов получили распоряжение экономить топливо.
Украинские власти приняли решение максимально отсрочить старт отопительного сезона в связи с дефицитом газа. Об этом проинформировал первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко. По его словам, органам местного самоуправления даны распоряжения о необходимости экономии топлива и переноса сроков подключения отопления в жилых зданиях.
О том, что Украине не хватает запасов голубого топлива стало известно еще в апреле 2025 года. Тогда сообщалось, что стране требуется экстренное приобретение дополнительных пяти миллиардов кубометров топлива, стоимость которых по действующим рыночным расценкам превышает 2,3 миллиарда долларов. В то же время Киев допускает возможность закупки газа российского происхождения, несмотря на прекращение транзита.
Летом Украина впервые начала импортировать газ из Азербайджана по Трансбалканскому коридору. Также топливо начали поставлять и из ЕС. Однако этих поставок все равно не хватает. Эксперты считают, что страну ждет энергетический коллапс. Сможет ли Украина пережить ближайшую зиму — подробности в материале URA.RU.
Почему Украине не хватает газа.
Москва с января 2025 года полностью остановила транзит природного газа через территорию Украины после завершения срока действия соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом». Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициатором прекращения транзита выступил Киев, в то время как российская сторона в полном объеме исполнила все контрактные обязательства.
Объемы газа в украинских хранилищах снизились до критически низкого уровня — 940 миллионов кубометров. Об этом в апреле 2025 года сообщал член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев, По мнению эксперта, существует вероятность поступления газа на Украину посредством словацкого газопровода, при этом непосредственным производителем топлива может выступать Россия. Марышев также подчеркнул, что Киев может быть вынужден выплатить Москве до двух миллиардов долларов. По его словам, до апреля 2026 года Украине потребуется около пяти миллиардов кубометров газа, источники которых на данный момент остаются неопределенными.
У каких стран Украина закупает «голубое топливо».
Украина осуществляла закупки природного газа преимущественно у государств Евросоюза. Помимо этого, Киев впервые официально импортировал партию сжиженного природного газа из Соединенных Штатов Америки, доставленную через греческий терминал СПГ.
В летний период Украина впервые начала импортировать газ из Азербайджана по Трансбалканскому газотранспортному коридору. Первая тестовая поставка была запланирована в рамках соглашения с компанией SOCAR Energy Ukraine. Маршрут прохождения газа пролегал через территорию Болгарии и Румынии. Однако уже к сентябрю стало известно, что поставки голубого топлива через Трансбалканский магистральный газопровод прекратились.
Самый трудный отопительный сезон за последнее время.
Отопительный сезон 2025 года на Украине может оказаться наиболее сложным за последние годы. Об этом рассказал глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он подчеркнул, что сохраняется угроза перебоев в поставках газа, при этом положение с внутренними топливными резервами оценивается как критическое. По словам Попенко, Украина уже утратила 40−45% собственного газового ресурса, а дефицит может возрасти до 60−70%.
Например, во Львове в ближайшие недели не планируется запуск отопительного сезона. Причина — нехватка газа на территории Украины. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, на октябрь выделен лимит в размере восьми миллионов кубометров газа, в то время как для полноценного обеспечения отопления в течение месяца необходимо дополнительно 10 миллионов кубометров, которые в распоряжении города отсутствуют.
Чуть позже выяснилось, что украинские власти планируют значительно отсрочить старт отопительного сезона в связи с дефицитом газа. Об этом сообщил первый замглавы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. По его словам, региональным администрациям направлены распоряжения о необходимости экономии топлива и переносе сроков подачи отопления в жилые здания.
«Максимально будут стараться отсрочить (начало отопительного сезона — прим. URA.RU). С газом проблемы будут, газа не будет хватать, его будут экономить. Следовательно, чем позже войдут в отопительный сезон — меньше его спалят», — сказал Алексей Кучеренко в видеообращении, опубликованном в telegram-канале украинского издания «Телеграф».
Переживет ли Украина грядущую зиму.
В случае, если Киев не сможет обеспечить достаточный уровень заполнения газовых хранилищ к началу отопительного сезона, возникает вероятность возникновения перебоев в энергоснабжении и, как следствие, значительного повышения тарифов. Таким мнением поделился доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.
Ключевые трудности в украинском энергетическом секторе ожидаются к завершению текущего отопительного сезона, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, в указанный период прогнозируется необходимость введения мер экономии, включая ограничение поставок тепловой энергии и газа, в первую очередь для промышленных предприятий. Также потребуется наращивание объемов импорта энергоресурсов. Финансовая поддержка для закупки газа будет предоставлена западными партнерами, полагает Юшков. Тем не менее, несмотря на эти меры, сохраняется ряд рисков для стабильности энергоснабжения.
Предстоящая зима на Украине окажется холодной и мрачной. Граждане столкнутся с регулярными отключениями электроэнергии и возможными перебоями в подаче тепла, однако подобные трудности не примут повсеместный характер. Так считает политолог Михаил Павлив.
«То, что будут страдать производственный и жилой сектора, — вне всякого сомнения. Теплогенерация в плохом состоянии, нанесен серьезный урон газодобыче. При этом страдают и распределительные газовые сети, включая компрессорные станции, особенно в последнее время», — сказал Павлив в разговоре с NEWS.ru.