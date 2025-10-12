Ричмонд
Группа подростков напала на сотрудников кафе во Владивостоке

Очевидцы утверждают, что у одного из подростков мог быть при себе пистолет.

Источник: Аргументы и факты

Группа подростков напала на сотрудников кафе во Владивостоке. По факту инцидента проводится проверка, сообщили в прокуратуре Приморского края.

Происшествие произошло вечером в субботу на улице Ватутина. В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, как группа молодых людей, предположительно несовершеннолетних, нападает на работников заведения. На кадрах запечатлены драка и бегство участников. Очевидцы утверждают, что у одного из подростков мог быть при себе пистолет.

В прокуратуре уточнили, что действия группы рассматриваются как противоправные. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников нападения.

Ход процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры региона. Отмечается, что особое внимание будет уделено оценке эффективности профилактической работы с подростками, состоящими на учете за правонарушения.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подростки избили охранника.