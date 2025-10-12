Группа подростков напала на сотрудников кафе во Владивостоке

Происшествие произошло вечером в субботу на улице Ватутина. В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, как группа молодых людей, предположительно несовершеннолетних, нападает на работников заведения. На кадрах запечатлены драка и бегство участников. Очевидцы утверждают, что у одного из подростков мог быть при себе пистолет.