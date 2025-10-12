Ричмонд
Подростку, обстрелявшему трамвай на Вторчермете, предъявили обвинение

Школьнику грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство.

Источник: Комсомольская правда

Подростку, обстрелявшему трамвай на Вторчермете, предъявили обвинение. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Следственный комитет возбудил в отношении 16-летнего школьника уголовное дело по части 2 статьи 213 УК «Хулиганство». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 7 лет.

Расследование уголовного дела взял на контроль председатель СКР России Александр Бастрыкин. На время следствия девятиклассника оставили под подпиской о невыезде.

— Дети стояли за остановкой и стреляли по бутылкам из пневматики. Одна пуля отлетела в трамвай, что сразу заметила водитель. Умысел стрелять непосредственно в трамвай школьник отрицает, — отметил инсайдер.